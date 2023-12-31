Дмитрий Губерниев: «Степанова – очень деятельная натура, она показывает Вяльбе, что молодежи мешать не надо»

Дмитрий Губерниев высказался о взаимоотношениях Вяльбе и Степановой.

— Чем порадует болельщиков лыжница в новом году? Закрепится ли в статусе главного спортивного колумниста страны?

— Самое главное, что сейчас Степанова является ведущей лыжницей страны. По крайней мере, в отсутствие . Вероника выиграла львиную долю стартов.

Она очень деятельная натура, показывает всем и, главным образом, Елене Валерьевне Вяльбе, что молодежи мешать не надо, потому что «и на камнях растут деревья». Если руководители хотят, чтобы все было, как при Александре Христофоровиче Бенкендорфе, то нынешняя молодежь живет в двадцать первом веке.

Обратите внимание, как неожиданно стала меняться Вяльбе. Она уже танцует на камеру, меньше говорит глупостей, хотя по-прежнему говорит их.

Она прекрасно понимает, что в лыжах волшебная сила искусства — это телевидение, которое способствует притоку всего, в том числе денег, внимания. В этом плане прогресс тоже не остановить.

Елена Валерьевна вряд ли признается в этом, потому что она весьма твердолобый человек, но исподволь она меняется, – сказал .