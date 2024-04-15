Большунов, Коростелев и Терентьевы, скорее всего, перейдут в сборную Татарстана

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Наталья Терентьева (Непряева) Александр Большунов Александр Терентьев Савелий Коростелев Лыжи

Лыжники Александр Большунов, Савелий Коростелев, Наталья и Александр Терентьевы, скорее всего, будут выступать за Татарстан.

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

На данный момент спортсмены представляют Архангельскую область. Ранее группа компаний «УЛК» объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в этом регионе.

 

16 комментариев
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Непряева кстати вообще глава лыжной федерации Твери - чего ж не развивает ее?)
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Ответ imaxim
Дичь какая-то. Хотя если жителям Татарстана норм, что к ним переходят только из-за денег и данные лыжники никакой связи с Татарстаном не имеют, а также их вряд ли волнует чем вообще живет лыжный спорт Татарстана, то как бы это о многом говорит) медальки важнее всего))
Ну и? Имеется спонсор.
Думаю жителям Архангельской области было по боку, что в их составе лучшие лыжники страны находятся из-за финансирования, они были рады. Аналогично и Татарстану
+4
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+3
Ответ imaxim
Дичь какая-то. Хотя если жителям Татарстана норм, что к ним переходят только из-за денег и данные лыжники никакой связи с Татарстаном не имеют, а также их вряд ли волнует чем вообще живет лыжный спорт Татарстана, то как бы это о многом говорит) медальки важнее всего))
Думаю, 99 процентов жителей Татарстана абсолютно пофиг, как и ранее в Архангельской области
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А Червоткин куда? Обратно в Москву?
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Сорину бы одну из молодых и перспективных взять к себе в группу.
Наталья всё равно сейчас не будет тренить, так только числится там будет.
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Ответ imaxim
Непряева кстати вообще глава лыжной федерации Твери - чего ж не развивает ее?)
Хороший вопрос.
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А великий Горошников куда уйдет?
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Наталья и Александр Терентьевы ждут пополнения. Это уже ни для кого не секрет» - сказала Елена Вяльбе в ходе пресс-конференции.
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Ну и? Имеется спонсор. Думаю жителям Архангельской области было по боку, что в их составе лучшие лыжники страны находятся из-за финансирования, они были рады. Аналогично и Татарстану
Ну вот если побоку, то вопросов нет
+1
-1
0
Ответ imaxim
Дичь какая-то. Хотя если жителям Татарстана норм, что к ним переходят только из-за денег и данные лыжники никакой связи с Татарстаном не имеют, а также их вряд ли волнует чем вообще живет лыжный спорт Татарстана, то как бы это о многом говорит) медальки важнее всего))
Ваше любимое ФБК работает только ради денег))
Но это другое?
+1
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0
Ответ imaxim
Ну вот если побоку, то вопросов нет
Так в чем дичь то?
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Ответ Enchanter WIZZARD
А Червоткин куда? Обратно в Москву?
Есть информация что Тюмень ждёт громкие трансферы.
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Ответ Enchanter WIZZARD
А великий Горошников куда уйдет?
В аналитики сборной.
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Ответ selso99
Мусульманство принимать будут? Или только деньги из бюджета республики?
Завидуешь?
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