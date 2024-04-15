Большунов, Коростелев и Терентьевы, скорее всего, перейдут в сборную Татарстана
Лыжники Александр Большунов, Савелий Коростелев, Наталья и Александр Терентьевы, скорее всего, будут выступать за Татарстан.
Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
На данный момент спортсмены представляют Архангельскую область. Ранее группа компаний «УЛК» объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в этом регионе.
Думаю жителям Архангельской области было по боку, что в их составе лучшие лыжники страны находятся из-за финансирования, они были рады. Аналогично и Татарстану
Наталья всё равно сейчас не будет тренить, так только числится там будет.
Но это другое?