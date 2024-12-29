Шведские лыжницы пожаловались на инвентарь после масс-старта на 15 км на «Тур де Ски»

Шведские лыжницы пожаловались на инвентарь после второго этапа «Тур де Ски».

Победу в масс-старте на 15 км одержала американка Джесси Диггинс. Эбба Андерссон заняла седьмое место, Линн Сван – девятое, Майя Далквист – 45-е.

Эбба Андерссон: Физическое состояние было хорошим. Но есть и другие условия, из-за которых выступление не было успешным. В подъем лыжи держали нормально, но на других участках трассы было гораздо сложнее.

Майя Далквист: Могу сказать то же самое. Обычно я могу отыграть отставание на спуске, но сегодня не получилось, было тяжело.

Линн Сван: У нас такой спорт: иногда у тебя отличное самочувствие, а иногда отличные лыжи. В команде есть лыжницы, у которых были хорошие лыжи, поэтому я не могу сказать, что это была катастрофа.