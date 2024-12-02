Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла слалом, Свенн-Ларссон и Холденер разделили 2-е место

Камилла Раст победила в слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне.

Горные лыжи Кубок мира Киллингтон, США Женщины Слалом 1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.46,87 2-3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 0,57 2-3. Венди Холденер (Швейцария) – 0,57 4. Лена Дюрр (Германия) – 0,60 5. Мелани Мейар (Швейцария) – 0,77 6. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,27 7. Лоранс Сен-Жермен (Канада) – 1,42 8. Лара Кольтури (Албания) – 1,46