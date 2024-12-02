Горные лыжи. Кубок мира. Раст выиграла слалом, Свенн-Ларссон и Холденер разделили 2-е место
Камилла Раст победила в слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне.
Горные лыжи
Кубок мира
Киллингтон, США
Женщины
Слалом
1. Камилла Раст (Швейцария) – 1.46,87
2-3. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 0,57
2-3. Венди Холденер (Швейцария) – 0,57
4. Лена Дюрр (Германия) – 0,60
5. Мелани Мейар (Швейцария) – 0,77
6. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,27
7. Лоранс Сен-Жермен (Канада) – 1,42
8. Лара Кольтури (Албания) – 1,46
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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