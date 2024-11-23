Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Колтури – 2-я, Раст – 3-я
Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 99-ю победу на Кубке мира.
Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии
Горные лыжи
Кубок мира
Обергургль, Австрия
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,22
2. Лара Колтури (Албания) – 0,55
3. Камилла Раст (Швейцария) – 0,57
4. Венди Холденер (Швейцария) – 0,75
5. Лена Дюрр (Германия) – 0,80
6. Пола Молтзан (США) – 1,10
7. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,14
8. Сара Хектор (Швеция) – 1,22
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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