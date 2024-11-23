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Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Колтури – 2-я, Раст – 3-я

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала 99-ю победу на Кубке мира.

Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Австрии

Горные лыжи

Кубок мира

Обергургль, Австрия

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.40,22

2. Лара Колтури (Албания) – 0,55

3. Камилла Раст (Швейцария) – 0,57

4. Венди Холденер (Швейцария) – 0,75

5. Лена Дюрр (Германия) – 0,80

6. Пола Молтзан (США) – 1,10

7. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,14

8. Сара Хектор (Швеция) – 1,22

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoКубок мира
Лена Дюрр
logoВенди Холденер
горные лыжи
результаты
Камилла Раст
Катарина Линсбергер
logoМикаэла Шиффрин
сборная Швейцарии жен
logoсборная Германии жен
слалом (жен)
Сара Хектор
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