Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Дюрр – 3-я

Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в Леви.

Горные лыжи Кубок мира Леви, Финляндия Женщины Слалом 1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.47,20 2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,79 3. Лена Дюрр (Германия) – 0,83 4. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,28 5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,31 6. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,33 7. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,43 8. Пола Молтзан (США) – 1,51