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Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Дюрр – 3-я

Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в Леви.

Горные лыжи

Кубок мира

Леви, Финляндия

Женщины

Слалом

1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.47,20

2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,79

3. Лена Дюрр (Германия) – 0,83

4. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,28

5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,31

6. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,33

7. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,43

8. Пола Молтзан (США) – 1,51

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Мелани Мейар
Лена Дюрр
Анна Свенн-Ларссон
Катарина Линсбергер
Пола Молтзан
Зринка Лютич
Камилла Раст
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