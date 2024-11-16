Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин победила в слаломе, Линсбергер – 2-я, Дюрр – 3-я
Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в Леви.
Горные лыжи
Кубок мира
Леви, Финляндия
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.47,20
2. Катарина Линсбергер (Австрия) – 0,79
3. Лена Дюрр (Германия) – 0,83
4. Анна Свенн-Ларссон (Швеция) – 1,28
5. Камилла Раст (Швейцария) – 1,31
6. Зринка Лютич (Хорватия) – 1,33
7. Мелани Мейар (Швейцария) – 1,43
8. Пола Молтзан (США) – 1,51
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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