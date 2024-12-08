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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке победил, Херль – 2-й, Крафт – 3-й

Пиус Пашке победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Висле.

Прыжки с трамплина 

Кубок мира

Висла, Польша

Мужчины

HS134

1. Пиус Пашке (Германия) – 298,6 очка (136,0 м + 133,5 м)

2. Ян Херль (Австрия) – 290,1 (135,0 + 134,0)

3. Штефан Крафт (Австрия) – 286,1 (134,0 + 129,0)

4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 285,0 (132,0 + 131,0)

5. Тими Зайц (Словения) – 277,4 (132,0 + 130,5)

6. Рен Никайдо (Япония) – 276,6 (128,5 + 131,5)

7. Андреас Веллингер (Германия) – 275,8 (131,0 + 131,0)

8-9. Грегор Дешванден (Швейцария) – 273,9 (132,0 + 131,0)

8-9. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 273,9 (128,0 + 130,0)

10. Мариус Линдвик (Норвегия) – 271,5 (130,0 + 130,0)...

13. Рею Кобаяси (Япония) – 267,0 (128,0 + 131,0)

14. Карл Гайгер (Германия) – 266,5 (129,0 + 127,5)...

17. Мануэль Феттнер (Австрия) – 263,7 (127,5 + 128,0)

19. Давид Кубацки (Польша) – 260,5 (125,5 + 124,0)

20. Штефан Ляйе (Германия) – 258,7 (125,0 + 128,0)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoКубок мира
logoШтефан Крафт
Давид Кубацки
Пиус Пашке
logoсборная Японии (прыжки с трамплина)
Тими Зайц
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
Андреас Веллингер
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
Мариус Линдвик
Грегор Дешванден
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
Мануэль Феттнер
Рею Кобаяси
Даниэль Чофениг
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
Ян Херль
результаты
Кристоффер Эриксен Сундаль
Штефан Ляйе
logoсборная Польши (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии
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