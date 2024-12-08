Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пашке победил, Херль – 2-й, Крафт – 3-й
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Висла, Польша
Мужчины
HS134
1. Пиус Пашке (Германия) – 298,6 очка (136,0 м + 133,5 м)
2. Ян Херль (Австрия) – 290,1 (135,0 + 134,0)
3. Штефан Крафт (Австрия) – 286,1 (134,0 + 129,0)
4. Даниэль Чофениг (Австрия) – 285,0 (132,0 + 131,0)
5. Тими Зайц (Словения) – 277,4 (132,0 + 130,5)
6. Рен Никайдо (Япония) – 276,6 (128,5 + 131,5)
7. Андреас Веллингер (Германия) – 275,8 (131,0 + 131,0)
8-9. Грегор Дешванден (Швейцария) – 273,9 (132,0 + 131,0)
8-9. Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия) – 273,9 (128,0 + 130,0)
10. Мариус Линдвик (Норвегия) – 271,5 (130,0 + 130,0)...
13. Рею Кобаяси (Япония) – 267,0 (128,0 + 131,0)
14. Карл Гайгер (Германия) – 266,5 (129,0 + 127,5)...
17. Мануэль Феттнер (Австрия) – 263,7 (127,5 + 128,0)
19. Давид Кубацки (Польша) – 260,5 (125,5 + 124,0)
20. Штефан Ляйе (Германия) – 258,7 (125,0 + 128,0)
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