Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Шиффрин – 5-я

Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зельдене.

Горные лыжи Кубок мира Зельден, Австрия Женщины Гигантский слалом 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.16,05 2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,17 3. Юлия Шайб (Австрия) – 1,08 4. Кэти Хенсин (США) – 1,11 5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,21 6. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,38 7. Нина О’Брайен (США) – 1,43 8. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,49