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Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Шиффрин – 5-я

Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зельдене.

Горные лыжи

Кубок мира

Зельден, Австрия

Женщины

Гигантский слалом

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.16,05

2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,17

3. Юлия Шайб (Австрия) – 1,08

4. Кэти Хенсин (США) – 1,11

5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,21

6. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,38

7. Нина О’Брайен (США) – 1,43

8. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,49

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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результаты
горные лыжи
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гигантский слалом (жен)
logoсборная США жен
logoсборная Австрии жен
Федерика Бриньоне
Катарина Линсбергер
Элис Робинсон
Теа Луиза Стьернесунн
сборная Новой Зеландии жен
Нина О’Брайен
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