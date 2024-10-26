Горные лыжи. Кубок мира. Бриньоне выиграла гигантский слалом, Робинсон – 2-я, Шиффрин – 5-я
Федерика Бриньоне победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Зельдене.
Горные лыжи
Кубок мира
Зельден, Австрия
Женщины
Гигантский слалом
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 2.16,05
2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,17
3. Юлия Шайб (Австрия) – 1,08
4. Кэти Хенсин (США) – 1,11
5. Микаэла Шиффрин (США) – 1,21
6. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,38
7. Нина О’Брайен (США) – 1,43
8. Катарина Линсбергер (Австрия) – 1,49
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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