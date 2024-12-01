Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Раст – 3-я, Шиффрин упала и не финишировала
Шведка Сара Хектор победила в гигантском слаломе на Кубке мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Киллингтон, США
Женщины
Гигантский слалом
1. Сара Хектор (Швеция) – 1.53,08
2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,54
3. Камилла Раст (Швейцария) – 1,05
4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,06
5. Пола Молтзан (США) – 1,73
6. Нина О’Брайен (США) – 1,73
7. Нея Дворник (Словения) – 1,80
8. Рикарда Хаазер (Австрия) – 2,13
Микаэла Шиффрин не смогла финишировать во второй попытке из-за падения.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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