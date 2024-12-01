Горные лыжи. Кубок мира. Хектор выиграла гигантский слалом, Лютич – 2-я, Раст – 3-я, Шиффрин упала и не финишировала

Шведка Сара Хектор победила в гигантском слаломе на Кубке мира по горным лыжам.

Горные лыжи Кубок мира Киллингтон, США Женщины Гигантский слалом 1. Сара Хектор (Швеция) – 1.53,08 2. Зринка Лютич (Хорватия) – 0,54 3. Камилла Раст (Швейцария) – 1,05 4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 1,06 5. Пола Молтзан (США) – 1,73 6. Нина О’Брайен (США) – 1,73 7. Нея Дворник (Словения) – 1,80 8. Рикарда Хаазер (Австрия) – 2,13 Микаэла Шиффрин не смогла финишировать во второй попытке из-за падения.