Михаил Дегтярев: «Атлеты, которые отберутся на Олимпиаду-2026, будут однозначно поддержаны Минспортом. Но нас будет немного пока»
Дегтярев заявил, что Минспорт поддержит спортсменов, отобравшихся на Игры-2026.
«Самая сложная ситуация в зимних видах, поэтому те, кто отберутся, будут однозначно поддержаны министерством спорта, Олимпийским комитетом России (ОКР). Это 100 процентов. Но нас будет немного пока.
Это связано с тем, что отбор начинается в ближайшее время, но не все федерации открылись. Есть проблемы в биатлоне, у лыжников, возлагаю некоторые надежды на хоккей», – сказал министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.
Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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