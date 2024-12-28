Михаил Дегтярев: «Атлеты, которые отберутся на Олимпиаду-2026, будут однозначно поддержаны Минспортом. Но нас будет немного пока»

Дегтярев заявил, что Минспорт поддержит спортсменов, отобравшихся на Игры-2026.

«Самая сложная ситуация в зимних видах, поэтому те, кто отберутся, будут однозначно поддержаны министерством спорта, Олимпийским комитетом России (ОКР). Это 100 процентов. Но нас будет немного пока.

Это связано с тем, что отбор начинается в ближайшее время, но не все федерации открылись. Есть проблемы в биатлоне, у лыжников, возлагаю некоторые надежды на хоккей», – сказал министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!