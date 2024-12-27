Виктор Майгуров: «Конечная цель тренировочных программ спортсменов сборной – выступление на Олимпиаде. Я сдержанный оптимист, живу с надеждой, что нам представится такой шанс»
Виктор Майгуров надеется, что российские биатлонисты выступят на Олимпиаде-2026.
«Я сдержанный оптимист, живу с надеждой на то, что нам представится такой шанс. И тренировочные программы спортсменов сборной имеют своей конечной целью именно выступление на Олимпиаде.
Кстати, и наш министр спорта Михаил Дегтярев постоянно подчёркивает, что приоритет – возвращение российских спортсменов на международную арену», – отметил глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров.
С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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