Виктор Майгуров: «Конечная цель тренировочных программ спортсменов сборной – выступление на Олимпиаде. Я сдержанный оптимист, живу с надеждой, что нам представится такой шанс»

Виктор Майгуров надеется, что российские биатлонисты выступят на Олимпиаде-2026.

«Я сдержанный оптимист, живу с надеждой на то, что нам представится такой шанс. И тренировочные программы спортсменов сборной имеют своей конечной целью именно выступление на Олимпиаде.

Кстати, и наш министр спорта Михаил Дегтярев постоянно подчёркивает, что приоритет – возвращение российских спортсменов на международную арену», – отметил глава Союза биатлонистов России (СБР) Майгуров .

С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.