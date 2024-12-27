Михаил Дегтярев получил диплом магистра по направлению «Международные отношения»
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев получил диплом магистра с отличием.
Документ об образовании был выдан 27 декабря.
Дегтярев обучался по направлению «Международные отношения» в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Дегтярев на спорте»
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