Михаил Дегтярев получил диплом магистра по направлению «Международные отношения»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев получил диплом магистра с отличием.

Документ об образовании был выдан 27 декабря.

Дегтярев обучался по направлению «Международные отношения» в Дипломатической академии Министерства иностранных дел РФ.