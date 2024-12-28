Михаил Дегтярев назвал президента России Владимира Путина спортсменом года.

«Владимир Владимирович Путин – спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен.

Поэтому, конечно, я болею за всех наших спортсменов и радуюсь их победам. И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране», – сказал министр спорта РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?