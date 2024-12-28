Михаил Дегтярев: «Путин – спортсмен года в России, наш главный тренер. Столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал и не сделает»
Михаил Дегтярев назвал президента России Владимира Путина спортсменом года.
«Владимир Владимирович Путин – спортсмен года в России, он наш главный тренер. Потому что столько, сколько он сделал для спорта, никто не сделал. И не сделает, я уверен.
Поэтому, конечно, я болею за всех наших спортсменов и радуюсь их победам. И буду делать все, чтобы как можно больше наших атлетов побеждали и служили путеводной звездой для миллионов мальчишек и девчонок в нашей стране», – сказал министр спорта РФ в эфире телеканала «Россия 24».
Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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