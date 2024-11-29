Третьяк и ФХР поддержали выдвижение Дегтярева на пост главы ОКР: «Мы много лет работали в Госдуме. Я знаю, насколько глубоко он погружен в спортивную тематику»

Владислав Третьяк поддержал выдвижение Михаила Дегтярева на пост главы ОКР.

«Выдвижение Михаила Дегтярева поддержали президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и такие опытные спортивные руководители, как Виталий Смирнов и Шамиль Тарпищев, а также целый ряд других спортивных федераций.

Федерация хоккея России поддерживает выдвижение, Дегтярев является хорошим кандидатом на пост главы Олимпийского комитета России.

Вместе с Михаилом мы много лет работали в профильном комитете Государственной думы , я знаю, насколько глубоко он погружен в спортивную тематику. Также у Дегтярева большой опыт управленческой работы.

Считаю, что в настоящий момент правильно доверить ему высокий ответственный пост и пожелать удачи в трудах на благо всей отрасли отечественного спорта», – сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.