Александр Большунов: «Год заканчивается гонками хреновыми. Начнем новый год с новыми силами, надеюсь, что самочувствие придет»

Александр Большунов оценил выступление в марафоне на чемпионате России.

Победу в гонке одержал Сергей Ардашев, Большунов уступил 0,7 секунды и занял второе место.

«Конечно, обидно, что не получилось выиграть. Сергей (Ардашев ) был посильнее, и этот сезон показывает, что он в хорошей форме.

С другой стороны рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнем новый год с новыми гонками и силами. Надеюсь, что самочувствие придет и все неудачи, которые были в конце года, останутся в уходящем 2024‑м.

Если выходишь на старт, всегда стараешься бороться за победу. Может, что‑то неправильно тактически сделал на последних 1,5–2 километрах. Но в принципе, нормально.

Самочувствие от гонки к гонке становится лучше, это самое главное. Если бы было хуже, тогда это звоночек», — сказал Большунов .