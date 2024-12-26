Александр Большунов: «Год заканчивается гонками хреновыми. Начнем новый год с новыми силами, надеюсь, что самочувствие придет»
Александр Большунов оценил выступление в марафоне на чемпионате России.
Победу в гонке одержал Сергей Ардашев, Большунов уступил 0,7 секунды и занял второе место.
«Конечно, обидно, что не получилось выиграть. Сергей (Ардашев) был посильнее, и этот сезон показывает, что он в хорошей форме.
С другой стороны рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнем новый год с новыми гонками и силами. Надеюсь, что самочувствие придет и все неудачи, которые были в конце года, останутся в уходящем 2024‑м.
Если выходишь на старт, всегда стараешься бороться за победу. Может, что‑то неправильно тактически сделал на последних 1,5–2 километрах. Но в принципе, нормально.
Самочувствие от гонки к гонке становится лучше, это самое главное. Если бы было хуже, тогда это звоночек», — сказал Большунов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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