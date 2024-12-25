Елена Вяльбе: «Я уверена, что к чемпионату России Большунов будет в лучшей форме и покажет себя во всей красе. Этот спортсмен супермотивирован»

Елена Вяльбе не согласилась с мнением, что Александр Большунов утратил мотивацию.

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов в текущем сезоне пока не победил ни на одном старте.

«Насчет мотивации – это сто процентов просто блажь, Саша мотивирован! И вы даже себе представить не можете, как он расстраивается, что никак не может его организм справиться с последствиями этого ковида. Саша выходит на каждую гонку с одной мыслью – победить. Он по-другому просто не умеет.

Я уверена, что к чемпионату страны он будет в лучшей форме и, как всегда, покажет себя во всей красе. Я никогда не гадаю на кофейной гуще, но я знаю, что Саше никогда в жизни ничего не давалось легко – он всегда идет через тернии к звездам. Еще раз скажу: этот спортсмен супермотивирован. У него всегда одна цель перед стартом – победить», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .

26 декабря в рамках чемпионата России в Кирово-Чепецке пройдет марафон.