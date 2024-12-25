Вяльбе о словах норвежского журналиста Салтведта: «Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов»
Вяльбе прокомментировала слова норвежского журналиста о возвращении россиян.
Елена Вяльбе руководит Федерацией лыжных гонок России. Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что другой человек во главе федерации облегчил бы возобновление сотрудничества с Россией в спорте.
«Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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