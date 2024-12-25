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  • Вяльбе о словах норвежского журналиста Салтведта: «Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов»
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Вяльбе о словах норвежского журналиста Салтведта: «Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов»

Вяльбе прокомментировала слова норвежского журналиста о возвращении россиян.

Елена Вяльбе руководит Федерацией лыжных гонок России. Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что другой человек во главе федерации облегчил бы возобновление сотрудничества с Россией в спорте.

«Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
Ян Петтер Салтведт
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
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