Вяльбе о словах норвежского журналиста Салтведта: «Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов»

Вяльбе прокомментировала слова норвежского журналиста о возвращении россиян.

Елена Вяльбе руководит Федерацией лыжных гонок России. Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил , что другой человек во главе федерации облегчил бы возобновление сотрудничества с Россией в спорте.

«Никак не реагирую на такое. Не читаю высказываний со стороны оппонентов», – сказала Вяльбе.