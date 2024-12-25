Норвежский журналист Салтведт: «Другой президент лыжной федерации, а не доходящая до маниакальности Вяльбе, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте»
Норвежский журналист заявил, что Вяльбе будет преградой для возвращения россиян.
Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.
«Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Конечно, на это повлияет МОК. Но думаю, два фактора будут действительно решающими для возможностей участия россиян в Олимпиаде 2026 года.
Во-первых, кто будет новым президентом МОК в следующем году. Лорд [Себастьян] Коу, например, не является хорошей новостью для шансов России. Во-вторых, если в Украине наметится движение к перемирию.
И никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», – сказал Ян Петтер Салтведт.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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