Норвежский журналист Салтведт: «Другой президент лыжной федерации, а не доходящая до маниакальности Вяльбе, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте»

Норвежский журналист заявил, что Вяльбе будет преградой для возвращения россиян.

Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

«Вижу, что есть движение в сторону допуска российских спортсменов во все большее количество видов спорта. Конечно, на это повлияет МОК. Но думаю, два фактора будут действительно решающими для возможностей участия россиян в Олимпиаде 2026 года.

Во-первых, кто будет новым президентом МОК в следующем году. Лорд [Себастьян] Коу, например, не является хорошей новостью для шансов России. Во-вторых, если в Украине наметится движение к перемирию.

И никто, наверное, не признается в этом публично, но другой президент лыжной федерации, а не жесткая, доходящая до маниакальности Вяльбе, естественно, облегчит возобновление сотрудничества с Россией в спорте», – сказал Ян Петтер Салтведт.