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Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Ее состояние стабильно тяжелое

Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Об этом сообщил племянник четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам. 

14 декабря стало известно, что неделей раньше у Сметаниной случился инсульт, и она попала в реанимацию.

Позже Сметанину перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Из реанимации перевели в палату интенсивной терапии, это правда. Но состояние стабильно тяжелое. Не ухудшается — это уже слава богу», — сказал Юрий Сметанин.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Раиса Сметанина
лыжные гонки
происшествия
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