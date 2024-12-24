Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Ее состояние стабильно тяжелое

Раису Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Об этом сообщил племянник четырехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам.

14 декабря стало известно, что неделей раньше у Сметаниной случился инсульт, и она попала в реанимацию.

Позже Сметанину перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Из реанимации перевели в палату интенсивной терапии, это правда. Но состояние стабильно тяжелое. Не ухудшается — это уже слава богу», — сказал Юрий Сметанин.