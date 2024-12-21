Состояние Раисы Сметаниной улучшилось. Четырехкратную олимпийскую чемпионку выписали из реанимации
Состояние экс-лыжницы Раисы Сметаниной после инсульта улучшилось.
Об этом сообщает «Матч ТВ». 14 декабря стало известно, что неделей раньше у Сметаниной случился инсульт, и она попала в реанимацию.
Позже Сметанину перевели на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
Сегодня стало известно, что спортсменку выписали из реанимации и перевели в палату интенсивной терапии для более стабильных пациентов. Ее состояние улучшается, но остается тяжелым.
Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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