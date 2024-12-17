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Александр Большунов: «Когда бегаешь гонки, иногда слезы на глаза наворачиваются, потому что не понимаешь, что с организмом, почему он так себя ведет»

Александр Большунов рассказал, что болезни помешали его подготовке к сезону.

Лыжник не попал в призы в четырех гонках Кубка России из семи, в которых принимал участие. После трех этапов у Большунова нет ни одной победы, хотя он трижды брал серебро.

«Здоровье потихоньку налаживается. Подготовка была очень скомканная, начиная с мая. Я тогда тоже болел, скорее всего, это был коронавирус. Когда разговаривал с врачом, то она сразу сказала, что все симптомы указывали именно на него.

Самая серьезная проблема — это когда я переболел после сбора в Сочи – с 12 октября по 10-11 ноября. Мне удалось интенсивно потренироваться около пяти дней, но потом я опять заболел. Эта болезнь сказывается и сейчас.

Когда бегаешь гонки, иногда слезы на глаза наворачиваются, потому что не понимаешь, что с организмом, почему он так себя ведет.

Когда разговаривал со специалистами, то они сказали, что после ковида это возможно и, скорее всего, это такие осложнения, после которых нужно время, чтобы организм восстановился», – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. 

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
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