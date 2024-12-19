Вяльбе о Сметаниной: «Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии»
Елена Вяльбе заявила, что Раиса Сметанина в очень тяжелом состоянии.
Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. 14 декабря стало известно, что около недели назад 72-летняя экс-лыжница перенесла инсульт.
Сообщалось, что Сметанина находится в реанимации, затем ее перевели на лечение в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.
«Я не врач, не могу ничего комментировать. Пока она в таком же состоянии, тяжелом. Думаю, что об этом не надо писать все время. Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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