Вяльбе о Сметаниной: «Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии»

Елена Вяльбе заявила, что Раиса Сметанина в очень тяжелом состоянии.

Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. 14 декабря стало известно, что около недели назад 72-летняя экс-лыжница перенесла инсульт.

Сообщалось, что Сметанина находится в реанимации, затем ее перевели на лечение в центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Я не врач, не могу ничего комментировать. Пока она в таком же состоянии, тяжелом. Думаю, что об этом не надо писать все время. Никаких прогнозов, человек в очень тяжелом состоянии», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.