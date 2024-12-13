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Вяльбе и Исинбаева не вошли в обновленный состав исполкома Олимпийского комитета России

Исинбаева, Вяльбе и Поздняков не вошли в обновленный состав исполкома ОКР.

Состав исполкома был объявлен сегодня. Голосование прошло в Москве на заседании делегатов Олимпийского собрания.

В составе отсутствуют экс-глава ОКР Станислав Поздняков, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, экс-глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Также место в исполкоме утратили Игорь Левитин, Владимир Кожин, Родион Плитухин, Виктор Христенко, Дмитрий Дубровский, Алексей Свирин, Владимир Сенглеев, Давид Мусульбес, Наталия Мельникова, Юрий Авдеев. 

Президентом Олимпийского комитета России сегодня был избран министр спорта Михаил Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Юрий Авдеев
ОКР
Родион Плитухин
Виктор Христенко
logoДавид Мусульбес
Дмитрий Дубровский
Алексей Свирин
logoЕлена Вяльбе
logoВладимир Сальников
Василий Титов
logoЕлена Исинбаева
logoСтанислав Поздняков
logoИгорь Левитин
Владимир Кожин
Владимир Сенглеев
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