Сергей Ардашев: «Обсуждали с ребятами, что Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере»

Лыжник Ардашев высказался о форме Большунова и конкуренции в текущем сезоне.

Сегодня Сергей Ардашев стал вторым в классическом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«В этом году реально очень красочная борьба, никто сильно не отрывается. Может, Александр Большунов не в такой форме, как в прошлом сезоне.

Мы с ребятами обсуждали, что Большунов в прошлом сезоне был самым лучшим Большуновым в карьере. Мы так считаем с ребятами. В этом сезоне лидер все время меняется, нет постоянного чемпиона.

Думаю, так же борьба продолжится. Все тренируются, никто не отдыхает», – сказал Ардашев.