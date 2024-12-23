Сергей Ардашев: «Обсуждали с ребятами, что Большунов в прошлом сезоне был лучшим Большуновым в карьере»
Лыжник Ардашев высказался о форме Большунова и конкуренции в текущем сезоне.
Сегодня Сергей Ардашев стал вторым в классическом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
«В этом году реально очень красочная борьба, никто сильно не отрывается. Может, Александр Большунов не в такой форме, как в прошлом сезоне.
Мы с ребятами обсуждали, что Большунов в прошлом сезоне был самым лучшим Большуновым в карьере. Мы так считаем с ребятами. В этом сезоне лидер все время меняется, нет постоянного чемпиона.
Думаю, так же борьба продолжится. Все тренируются, никто не отдыхает», – сказал Ардашев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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