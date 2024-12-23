Терентьев о победе в спринте: «В полуфинале видел перед собой стену, но сказал: «Надо быть в финале любой ценой, поэтому сейчас отдам все силы»
В понедельник двукратный олимпийский призер Терентьев выиграл гонку классическим стилем в Кирово-Чепецке. Вторым стал Сергей Ардаршев, третьим – Константин Тиунов.
– Все получилось, всем доволен. Сегодня так тяжело бежалось во всех забегах, если честно. Думал, что до финала надо дойти, а в финале все по‑другому бывает. Как будто заново гонка идет.
– Чувствуешь ту самую резкость, которую мы привыкли в тебе видеть?
– В полуфинале видел перед собой стену, но сказал: «Надо быть в финале любой ценой, поэтому сейчас отдам все силы и должен дойти до финала». По дистанции тактически на поворотах не мог пройти, поэтому получилось выйти вперед только на финише.
– Дочь Василиса смотрела финал? Или она спит сейчас?
– По расписанию должна была закончить гулять с мамой и с тещей, – сказал Терентьев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий