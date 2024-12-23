Терентьев о победе в спринте: «В полуфинале видел перед собой стену, но сказал: «Надо быть в финале любой ценой, поэтому сейчас отдам все силы»

Александр Терентьев оценил свою победу в лыжном спринте на этапе Кубка России.

В понедельник двукратный олимпийский призер Терентьев выиграл гонку классическим стилем в Кирово-Чепецке. Вторым стал Сергей Ардаршев, третьим – Константин Тиунов.

– Все получилось, всем доволен. Сегодня так тяжело бежалось во всех забегах, если честно. Думал, что до финала надо дойти, а в финале все по‑другому бывает. Как будто заново гонка идет.

– Чувствуешь ту самую резкость, которую мы привыкли в тебе видеть?

– В полуфинале видел перед собой стену, но сказал: «Надо быть в финале любой ценой, поэтому сейчас отдам все силы и должен дойти до финала». По дистанции тактически на поворотах не мог пройти, поэтому получилось выйти вперед только на финише.

– Дочь Василиса смотрела финал? Или она спит сейчас?

– По расписанию должна была закончить гулять с мамой и с тещей, – сказал Терентьев.