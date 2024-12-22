Александр Терентьев: «Очень рад за Наташу. Я видел, как она тренируется, переживает, все это изнутри вместе с ней прочувствовал»

Лыжник Александр Терентьев высказался о возвращении супруги Натальи в спорт.

Сегодня олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Терентьева пробежала заняла 7-е место в классической «разделке» на 5 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

21 августа у Терентьевых родилась дочь.

– С кем была дочь, пока Наталья бежала?

– C Василисой сидели я и теща. Дочь спала у нас сегодня все утро. Спасибо Василисе, спокойно смотрели всю гонку.

Очень рад за Наташу, что она сегодня вышла и заняла седьмое место. Я видел, как она тренируется, как она переживает, все это изнутри вместе с ней прочувствовал.

Я знаю, что это такое – начинать сезон, когда ты долго не бегаешь, а потом возвращаешься. Очень тяжело. Она большая молодец. Она заняла седьмое место, это маленький шаг, который дает толчок к дальнейшим успехам.

Про себя не хочу загадывать вообще. Я то в полуфинале отстаю, то крепление ломаю, то выигрываю. Меня бросает туда‑сюда, – сказал Терентьев.