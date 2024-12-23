Анастасия Фалеева: «Сегодня был настолько ужасный и тяжелый спринт, что даже не получила удовольствие от любимой дисциплины»

Анастасия Фалеева назвала ужасным лыжный спринт на Кубке России в Кирово-Чепецке.

Сегодня Фалеева одержала победу в гонке классическим стилем. Второе место заняла Алена Баранова, третье – Дарья Непряева.

«Ставлю себе цель на сезон – не проигрывать спринты, держать весь сезон определенную марку, чтобы не падать в результате. Сегодня был настолько ужасный и тяжелый спринт, что даже не получила удовольствие от самой любимой дисциплины. Но очень крутая борьба, работали от старта до финиша. Очень здорово, что мы конкурируем и растем благодаря друг другу», – сказала Фалеева.