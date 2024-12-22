Червоткин о 4-м месте в «разделке»: «Если все в таком режиме пойдет, думаю, к чемпионату России буду уже в боевой готовности»

Лыжник Алексей Червоткин надеется быть в боевой готовности к чемпионату России.

Сегодня Червоткин стал четвертым в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Гонка в целом тяжелая. Легких гонок не бывает, выкладываешься. Сегодня организм откликается получше, есть терпение, поднимается пульс. Плохо, что стартовал в начале, перед красной группой, не знаю раскладов.

Главное – не результат, а ощущения. Посмотрю свое время по кругам. Чуть‑чуть не успел после первого круга за Женей Семяшкиным, так, наверное, было бы легче.

Если все в таком режиме пойдет, то после Нового года, думаю, все будет нормально и к чемпионату России буду уже в боевой готовности», – сказал Червоткин.