Горные лыжи. Кубок мира. Тумлер выиграл гигантский слалом, Бротен – 2-й, Краньец – 3-й

Томас Тумлер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Бивер Крик.

Горные лыжи Кубок мира Бивер Крик, США Мужчины Гигантский слалом 1. Томас Тумлер (Швейцария) – 2.27,60 2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,12 3. Жан Краньец (Словения) – 0,58 4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,71 5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,05 6. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,25 7. Ривер Радамус (США) – 1,69 8. Лука де Алипрандини (Италия) – 1,72