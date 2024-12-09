Горные лыжи. Кубок мира. Тумлер выиграл гигантский слалом, Бротен – 2-й, Краньец – 3-й
Томас Тумлер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Бивер Крик.
Горные лыжи
Кубок мира
Бивер Крик, США
Мужчины
Гигантский слалом
1. Томас Тумлер (Швейцария) – 2.27,60
2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,12
3. Жан Краньец (Словения) – 0,58
4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,71
5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,05
6. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,25
7. Ривер Радамус (США) – 1,69
8. Лука де Алипрандини (Италия) – 1,72
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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