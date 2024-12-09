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Горные лыжи. Кубок мира. Тумлер выиграл гигантский слалом, Бротен – 2-й, Краньец – 3-й

Томас Тумлер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Бивер Крик.

Горные лыжи

Кубок мира

Бивер Крик, США

Мужчины

Гигантский слалом

1. Томас Тумлер (Швейцария) – 2.27,60

2. Лукас Бротен (Бразилия) – 0,12

3. Жан Краньец (Словения) – 0,58

4. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,71

5. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1,05

6. Филип Зубчич (Хорватия) – 1,25

7. Ривер Радамус (США) – 1,69

8. Лука де Алипрандини (Италия) – 1,72

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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Атле Ли Макграт
результаты
Ривер Радамус
Томас Тумлер
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горные лыжи
Жан Краньец
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