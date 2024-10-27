Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Макграт – 3-й, Бротен дебютировал за Бразилию и стал 4-м

Норвежский горнолыжник Стеен Олсен победил в гигантском слаломе на Кубке мира.

Лукас Бротен, ранее также представлявший Норвегию, выступил на КМ впервые после перехода в сборную Бразилии и занял четвертое место. Горные лыжи Кубок мира Зельден, Австрия Мужчины Гигантский слалом 1. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 2.09,50 2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65 3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,66 4. Лукас Бротен (Бразиляи) – 0,90 5. Алекс Винатцер (Италия) – 1,10 6. Жан Краньец (Словения) – 1,26 7. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,35 8. Патрик Фойрштайн (Австрия) – 1,45