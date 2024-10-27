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Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Макграт – 3-й, Бротен дебютировал за Бразилию и стал 4-м

Норвежский горнолыжник Стеен Олсен победил в гигантском слаломе на Кубке мира.

Лукас Бротен, ранее также представлявший Норвегию, выступил на КМ впервые после перехода в сборную Бразилии и занял четвертое место.

Горные лыжи

Кубок мира

Зельден, Австрия

Мужчины

Гигантский слалом

1. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 2.09,50

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65

3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,66

4. Лукас Бротен (Бразиляи) – 0,90

5. Алекс Винатцер (Италия) – 1,10

6. Жан Краньец (Словения) – 1,26

7. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,35

8. Патрик Фойрштайн (Австрия) – 1,45

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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