Горные лыжи. Кубок мира. Стеен Олсен победил в гигантском слаломе, Кристофферсен – 2-й, Макграт – 3-й, Бротен дебютировал за Бразилию и стал 4-м
Норвежский горнолыжник Стеен Олсен победил в гигантском слаломе на Кубке мира.
Лукас Бротен, ранее также представлявший Норвегию, выступил на КМ впервые после перехода в сборную Бразилии и занял четвертое место.
Кубок мира
Зельден, Австрия
Мужчины
Гигантский слалом
1. Александр Стеен Олсен (Норвегия) – 2.09,50
2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 0,65
3. Атле Ли Макграт (Норвегия) – 0,66
4. Лукас Бротен (Бразиляи) – 0,90
5. Алекс Винатцер (Италия) – 1,10
6. Жан Краньец (Словения) – 1,26
7. Рафаэль Хазер (Австрия) – 1,35
8. Патрик Фойрштайн (Австрия) – 1,45
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости