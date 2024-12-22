Терентьева о первой гонке после возвращения: «Тяжело, кровь в горле. Отвыкла от таких скоростей, от работы на износ»

Терентьева рассказала, что ей было тяжело в первой гонке после возвращения.

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева стала 7-й в классической «разделке» на 5 км на Кубке России в Кирово-Чепецке. Она уступила победительнице Дарье Непряевой 19,6 секунды.

Лыжница вышла на старт впервые после рождения дочери в августе этого года.

«Тяжело. У меня кровь в горле. Я настолько отвыкла от таких скоростей, от таких работ на износ. Но я так рада вернуться и испытывать дальше свой организм. Без этого тяжело жить, когда ты всю жизнь в спорте.

Я не думала, что сразу смогу бороться с лидерами, приятно удивлена своими возможностями. Меня сейчас распирает от эмоций – понимаю, что дальше будет лучше, я рада, что смогу вернуться на тот уровень.

Во время гонки мысли были не о результате, а о том, как правильно разложиться на дистанции. Реакция болельщиков на старте классная, соскучилась», – сказала Терентьева в эфире «Матч ТВ».