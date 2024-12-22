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Терентьева о возвращении на Кубок России: «Хочется побегать и получить эмоции. Получится – классно, супер! Не получится – да и хрен с ним»

Наталья Терентьева поделилась ожиданиями от участия в гонках.

Спортсменка выступит на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Она пропустила прошлый сезон из-за декрета.

– Почему приняли решение участвовать в Кубке России?

– Это достаточно спонтанное решение. Я была счастлива, что побегу гонку. Я в шоке от поддержки. Хочется вернуться и порадовать болельщиков. Я еще не та, которой меня привыкли видеть.

Прошло всего 4 месяца после родов, пока не готова полноценно бороться. Выхожу поработать, улучшить свое самочувствие и потихоньку набирать кондиции. Возможно, пробегу гонку и скажу, что мне нужен перерыв. Шучу!

– У вас родилась дочка. Как зовут?

– Василиса. Родила быстро. Восстановление было быстрым. Роды были 21 августа, а 6 сентября я пошла на тренировку. Для меня теперь спорт никогда не будет на первом месте. Мой ребенок на первом месте. Я выберу то, что не навредит ему.

Я изменилась, стала более мягкой. Теперь я уже другой человек, более терпеливый и ответственный. Александр [Терентьев] тоже стал более ответственным, постоянно мне помогал. Я никогда не была одна. Быть с ребенком – тяжелый труд.

– Какой настрой у вас сейчас на соревнования?

– Хочется побегать и получить эмоции. Но пока ничего не загадываю. Получится – классно, супер! Не получится – да и хрен с ним!

– Какие ожидания от гонок под фамилией «Терентьева»?

– Надеюсь, вернусь с новой фамилией, но на старый уровень, – сказала олимпийская чемпионка в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoНаталья Терентьева (Непряева)
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