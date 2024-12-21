Евгения Крупицкая: «Беспокоит большой палец на ноге, это сильно меня лимитирует. У меня трещина, это стресс-перелом»

Лыжница Крупицкая рассказала, что выступает со стресс-переломом пальца ноги.

– Как прошло твое лето?

– Мое лето прошло просто прекрасно. Не было ни одного сбоя, а раньше были либо болезни, либо травмы. Бывало, и уезжала со сборов.

Но, как говорится: «Хорошее лето – жди проблем либо перед сезоном, либо в сезоне». У меня есть небольшие проблемы, все еще испытываю дискомфорт в стопе. Соответственно, почти не катаюсь классикой.

– Что у тебя за травма?

– Беспокоит большой палец на ноге, это сильно меня лимитирует. Стопа и большой палец сильно задействованы при классическом ходе, им мы и толкаемся.

У меня трещина, это стресс‑перелом. Спортсмены знают, что это такое. Повторяющиеся нагрузки, толкаемся... Пальчик не выдержал. Я не стрессую, спокойно отношусь к этому, очередные трудности, так скажем. В психологическом плане проблем нет.

– В какой гонке до конца года хочешь показать результат?

– В гонке на 30 км коньковым стилем на чемпионате России. Надеюсь на подиум, – сказала Евгения Крупицкая.