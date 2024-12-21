Евгения Крупицкая: «Беспокоит большой палец на ноге, это сильно меня лимитирует. У меня трещина, это стресс-перелом»
– Как прошло твое лето?
– Мое лето прошло просто прекрасно. Не было ни одного сбоя, а раньше были либо болезни, либо травмы. Бывало, и уезжала со сборов.
Но, как говорится: «Хорошее лето – жди проблем либо перед сезоном, либо в сезоне». У меня есть небольшие проблемы, все еще испытываю дискомфорт в стопе. Соответственно, почти не катаюсь классикой.
– Что у тебя за травма?
– Беспокоит большой палец на ноге, это сильно меня лимитирует. Стопа и большой палец сильно задействованы при классическом ходе, им мы и толкаемся.
У меня трещина, это стресс‑перелом. Спортсмены знают, что это такое. Повторяющиеся нагрузки, толкаемся... Пальчик не выдержал. Я не стрессую, спокойно отношусь к этому, очередные трудности, так скажем. В психологическом плане проблем нет.
– В какой гонке до конца года хочешь показать результат?
– В гонке на 30 км коньковым стилем на чемпионате России. Надеюсь на подиум, – сказала Евгения Крупицкая.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий