Федерация альпинизма России рассматривает возможность компенсировать атлетам затраты на получение нейтрального статуса

В Федерации альпинизма России высказались о компенсации затрат за допуск к турнирам.

Ранее российские ски-альпинисты получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе. В рамках подачи заявки на получение допуска спортсмены оплатили взнос в размере €5 тыс. «Федерация рассматривает возможность компенсации», – заявил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин. Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!