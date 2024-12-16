Федерация альпинизма России рассматривает возможность компенсировать атлетам затраты на получение нейтрального статуса
В Федерации альпинизма России высказались о компенсации затрат за допуск к турнирам.
Ранее российские ски-альпинисты получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе. В рамках подачи заявки на получение допуска спортсмены оплатили взнос в размере €5 тыс.
«Федерация рассматривает возможность компенсации», – заявил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.
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Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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