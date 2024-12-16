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Федерация альпинизма России рассматривает возможность компенсировать атлетам затраты на получение нейтрального статуса

В Федерации альпинизма России высказались о компенсации затрат за допуск к турнирам.

Ранее российские ски-альпинисты получили допуск к международным стартам в нейтральном статусе. В рамках подачи заявки на получение допуска спортсмены оплатили взнос в размере €5 тыс.

«Федерация рассматривает возможность компенсации», – заявил вице-президент Федерации альпинизма России, главный тренер сборной Павел Шабалин.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
сборная России (ски-альпинизм)
ТАСС
ски-альпинизм
Павел Шабалин
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