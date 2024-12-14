Варвара Прохорова: «Не удалось пройти в финал, но очень рада, что стартанула на Кубке мира. Будет хотя бы ориентир – 2,5 года не было международных стартов»

Варвара Прохорова высказалась о своем выступлении на Кубке мира в Куршевеле.

Российская ски-альпинистка выступила на соревнованиях в нейтральном статусе. Она заняла в квалификации 51-е место и не попала в четвертьфинал.

«Мне не удалось пройти в финальную часть, но очень рада, что я стартанула. Теперь у меня хотя бы будет ориентир, потому что 2,5 года не было международных стартов.

У меня вообще он был всего один в ски-альпинизме, когда я только пришла в этот спорт. Удалось обойти много спортсменов, в том числе из США, Австралии, Болгарии. Достаточно с кем удалось побороться и быть впереди», – сказала Прохорова в телеграм-канале.

«Даже учитывая все сложности с экипировкой, я уверена, что получится серьезно прибавить. Если бы было чуть больше времени и можно было использовать свою экипировку, то я бы могла быть ближе. Но ничего страшного, теперь есть целый месяц до следующего этапа Кубка мира», – добавила спортсменка.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!