Варвара Прохорова не прошла квалификацию на Кубке мира по ски-альпинизму в Куршевеле
Россиянка Прохорова выбыла в квалификации на Кубке мира по ски-альпинизму.
Варвара Прохорова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 51-е место в квалификации на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 17,5 секунды.
В четвертьфинал соревнований проходят 30 лучших спортсменок.
Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов под нейтральным флагом.
Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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