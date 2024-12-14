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Варвара Прохорова не прошла квалификацию на Кубке мира по ски-альпинизму в Куршевеле

Россиянка Прохорова выбыла в квалификации на Кубке мира по ски-альпинизму.

Варвара Прохорова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 51-е место в квалификации на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 17,5 секунды.

В четвертьфинал соревнований проходят 30 лучших спортсменок.

Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов под нейтральным флагом. 

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ски-альпинизм
Варвара Прохорова
logoКубок мира
сборная России (ски-альпинизм)
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