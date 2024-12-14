Варвара Прохорова не прошла квалификацию на Кубке мира по ски-альпинизму в Куршевеле

Россиянка Прохорова выбыла в квалификации на Кубке мира по ски-альпинизму.

Варвара Прохорова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 51-е место в квалификации на этапе Кубка мира во французском Куршевеле. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 17,5 секунды.

В четвертьфинал соревнований проходят 30 лучших спортсменок.

Международная федерация лыжного альпинизма (ISMF) стала первой международной федерацией по зимнему олимпийскому виду спорта, которая допустила россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Она первой из зимников возвращается на Кубок мира – нашла спонсоров и решила с визой. Мы поговорили!