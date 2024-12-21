Вяльбе о допуске фигуристов: «К сожалению, у нас по этой части пока все тихо»
Елена Вяльбе прокомментировала допуск фигуристов из России к отбору на Олимпиаду.
«К сожалению, у нас по этой части пока все тихо. А что касается допуска фигуристов и конькобежцев, это вообще позывы хорошие», – сказала Вяльбе.
Наши возвращаются в мировой спорт: вслед за пловцами переобулись гимнасты. Ждем Вяльбе?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем