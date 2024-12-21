Вяльбе о допуске фигуристов: «К сожалению, у нас по этой части пока все тихо»

Елена Вяльбе прокомментировала допуск фигуристов из России к отбору на Олимпиаду.

«К сожалению, у нас по этой части пока все тихо. А что касается допуска фигуристов и конькобежцев, это вообще позывы хорошие», – сказала Вяльбе.

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