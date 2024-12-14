«Маховик начинает раскачиваться. От санкций теряют не только россияне, но теряют и в Европе». Вяльбе о возможном допуске лыжников

Елена Вяльбе оценила перспективы возвращения лыжников России на мировую арену.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Елена Валерьевна, сейчас наши пловцы – и довольно успешно, впервые с 2021 года – выступают на чемпионате мира в Будапеште, но пока в нейтральном статусе. Каковы у «зимников» перспективы возвращения в мировую обойму? Какие-то переговоры идут?

– Я думаю, что каждая федерация, безусловно, общается с со своей международной федерацией, ведутся какие-то переговоры и так далее. Все зависит от того, кто находится в высших органах этих федераций. Все-таки в зимних видах все меньше и меньше людей из Африки и из Азии, которые занимают какие-то посты. У нас три скандинава, австралийцы, американцы, канадцы.

– Заклятые друзья.

– У нас в совете FIS был единственный представитель из Китая, но, к сожалению, после Олимпиады он под следствием, даже не выходит на связь с FIS. Поэтому здесь очень сложно. Норвежцы же сообщили на государственном уровне, что нас не пригласят. То есть даже если FIS даст разрешение.

Но водичка камень точит. Мы слышали уже, что фигуристов должны допустить, одного голоса не хватает у коньков. То есть все равно маховик начинает раскачиваться. Безусловно, от этих санкций теряют не только россияне, но теряют и в Европе точно так же – и в деньгах, и в конкуренции. Происходит отток болельщиков, интерес теряется.

Как пример: американец выйдет в борьбе против русского – то, наверное, зал будет полон, телевизионная картинка будет зашкаливать, а если американец выйдет против кого-то другого из любой страны – интереса не будет. И так во многих видах спорта. У нас с норвежцами точно так же, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе .