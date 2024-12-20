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Савелий Коростелев: «Хотелось бы трассы менять каждый уик-энд – так веселее, в каком-то плане это поддерживает подобие ажиотажа международных стартов»

Савелий Коростелев рассказал, что хотел бы менять места проведения соревнований.

– Лыжный сезон стартовал в Хакасии, где вы провели больше двух недель. Тренер биатлонистов, которые тоже надолго осели в Ханты-Мансийске, Артем Истомин говорил, что спортсмены устают от длинных этапов в одном месте. Как у вас – не было усталости от одной и той же обстановки?

– Во-первых, мне искренне жаль биатлонистов, которые просидели полтора месяца на одном месте. Но, на самом деле, Ханты-Мансийск – не самое худшее место, где можно провести столько времени.

Хотелось бы трассы менять каждый уик-энд, потому что так веселее, в каком-то плане это поддерживает какое-то подобие ажиотажа международных стартов, хотя меня там не было: когда ты отбежал уик-энд, переехал, потренировался пару дней, отбежал, переехал и так далее.

– Вы говорили, что быт в Вершине Теи простой – идешь на трассу и возвращаешься в номер. А что делали в свободное время?

– Спасали книги, сериалы и PlayStation, – сказал двукратный чемпион мира по лыжным гонкам среди юниоров Коростелев.

С 2022 года российские лыжники не допускаются до международных турниров.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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