Терентьева о возвращении: «Получила столько слов поддержки и хороших пожеланий, что желание выйти на старт стало еще сильнее»

Наталья Терентьева сообщила, что хочет вернуться на лыжню.

Терентьева планирует выступить на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке 22 декабря. Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за декрета.

«За последние пару дней, как в сети появилась информация, что я выйду на старт, я получила столько слов поддержки и хороших пожеланий, что желание выйти на старт стало еще сильнее.

Спасибо вам за вашу поддержку! Вы делаете мое возвращение намного легче и желаннее», – написала Терентьева.