Терентьева о возвращении: «Получила столько слов поддержки и хороших пожеланий, что желание выйти на старт стало еще сильнее»
Наталья Терентьева сообщила, что хочет вернуться на лыжню.
Терентьева планирует выступить на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке 22 декабря. Спортсменка пропустила прошлый сезон из-за декрета.
«За последние пару дней, как в сети появилась информация, что я выйду на старт, я получила столько слов поддержки и хороших пожеланий, что желание выйти на старт стало еще сильнее.
Спасибо вам за вашу поддержку! Вы делаете мое возвращение намного легче и желаннее», – написала Терентьева.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Натальи Терентьевой
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