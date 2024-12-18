Олимпийская чемпионка Терентьева планирует выступить на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Наталья Терентьева планирует выступить на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Об этом сообщает телеграм-канал «Радиолыжи».

Олимпийская чемпионка намерена выйти на старт гонки на 5 км классическим стилем, которая пройдет 22 декабря.

Прошлый сезон Терентьева пропустила из-за декрета. В августе в семье Натальи и ее супруга Александра Терентьева родилась дочь.