Юрий Бородавко: «Появление Терентьевой на стартах? Пока это нереально, поскольку допуска нет»

Лыжница Наталья Терентьева в ближайшее время не будет участвовать в гонках.

Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

В этом сезоне олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на соревнованиях. В сентябре она сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом.

«Появление Терентьевой на стартах? Думаю, пока это нереально, поскольку допуска нет.

Она тренируется, но всё это в поддерживающем режиме, речи о соревнованиях не идет», – сказал Бородавко.