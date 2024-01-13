Юрий Бородавко: «Появление Терентьевой на стартах? Пока это нереально, поскольку допуска нет»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Терентьева (Непряева) Лыжи

Лыжница Наталья Терентьева в ближайшее время не будет участвовать в гонках.

Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

В этом сезоне олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на соревнованиях. В сентябре она сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом.

«Появление Терентьевой на стартах? Думаю, пока это нереально, поскольку допуска нет.

Она тренируется, но всё это в поддерживающем режиме, речи о соревнованиях не идет», – сказал Бородавко.

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4 комментария
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в ж.консультации пока допуск не дали)
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Что с Натальей?
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Сказали бы что не выступит в этом сезоне и всё.
Зачем болельщикам врать.
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