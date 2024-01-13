Юрий Бородавко: «Появление Терентьевой на стартах? Пока это нереально, поскольку допуска нет»
Лыжница Наталья Терентьева в ближайшее время не будет участвовать в гонках.
Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
В этом сезоне олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на соревнованиях. В сентябре она сообщила, что перенесла операцию под общим наркозом.
«Появление Терентьевой на стартах? Думаю, пока это нереально, поскольку допуска нет.
Она тренируется, но всё это в поддерживающем режиме, речи о соревнованиях не идет», – сказал Бородавко.
Зачем болельщикам врать.