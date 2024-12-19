Глава Федерации прыжков с трамплина России об отстранении спортсменов: «Предпосылки к возвращению имеются. Надеемся, что весной ситуация изменится»

В Федерации прыжков с трамплина считают, что Россию могут вернуть на турниры.

— Кто-то из наших спортсменов подумывал подписать заявление об осуждении СВО, чтобы получить допуск к международным соревнованиям?

— Не было таких случаев. Но и надо отметить, что FIS таких жестких условий не ставила. Да, мы уже пропускаем третий международный сезон. Но предпосылки к возвращению имеются. Одна из них — в июле мы были допущены до участия в конгрессе FIS, где выбирали нового президента. И участвовали в голосовании.

Была обозначена позиция, что мы действующие члены международной федерации, мы не отстранены, но сегодняшняя ситуация в мире пока не располагает для допуска российских спортсменов. Мы стараемся ее и не обострять. Надеемся, что весной ситуация изменится.

— Решение о разбане должен принимать конгресс или совет FIS?

— Решение принимает совет FIS — главный руководящий орган. Он состоит из 17 человек. Представителей России там сейчас нет. Но, когда наши спортсмены будут возвращены на международную арену, мы, конечно, будем бороться, в том числе за свое представительство в совете FIS.

— Есть понимание, кто из этих членов совета за нас, против нас и нейтрален?

— Мне сложно точно сказать, но, наверное, 20–30% за нас, а 70% — против. Всё-таки там больше представителей Запада, в том числе скандинавских стран. Они, включая президента, диктуют повестку. Но есть и силы, которые им противостоят.

Все понимают важность и значимость российских спортсменов в лыжных видах спорта и сноуборде. Без них, однозначно, теряется уровень соревнований и коммерческая привлекательность — все об этом говорят. Видимо, пока FIS готова нести эти потери, но я надеюсь, что ситуация изменится. В том числе с приходом нового руководства ОКР.

— Коммерческая привлекательность без нас теряется не только у лыжников, где доминируют Александр Большунов и другие российские звезды, но и в прыжках с трамплина и двоеборье, где при всех достижениях последних лет наша страна не является законодателем мод?

— Может быть, это касается в меньшей степени прыгунов и двоеборцев. Хотя, учитывая результаты Климова и Садреева в последние годы перед баном, списывать наш вид спорта тоже нельзя.

Понятно, что в основном привлекательность России в системе FIS держится за счет соперничества наших лыжников с норвежскими. Но и в прыжках с трамплина организаторы и спонсоры ждут возвращения наших спортсменов. В том числе и те, кто вкладывает деньги в телевизионные трансляции, – рассказал президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский.