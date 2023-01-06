Дмитрий Дубрвоский: «Наши ожидания связаны с тем, что временное отстранение закончится как минимум с сезона-2023/24»

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский выразил надежду на возвращение россиян к международным стартам в сезоне-2023/24.

«Конечно, прежде всего наши ожидания связаны с тем, что временное отстранение от международных соревнований как минимум со следующего зимнего сезона-2023/24 закончится, мы этого искренне хотим, надеемся и сделаем все возможное для того, чтобы безболезненно после пропущенного сезона выйти и доказывать свои роли на Кубке мира как в мужских, так и в женских прыжках. У нас есть лидеры как у мужчин, так и у девочек.

На момент нашего временного отстранения представительство наших спортсменов на международных соревнованиях было фактически с максимальными квотами, поэтому самое главное – чтобы мы сохранили ту мотивацию, тот тонус.

Даже те моменты технического и физического характера, в которых мы отставали, мы постарались за это время компенсировать и стать еще сильнее», – заявил Дубровский.

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