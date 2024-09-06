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  • Дмитрий Дубровский: «В начале октября совет FIS вынесет на повестку вопрос о продлении или прекращении отстранения. Но предпосылок, что нас допустят в этот зимний сезон, нет»
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Дмитрий Дубровский: «В начале октября совет FIS вынесет на повестку вопрос о продлении или прекращении отстранения. Но предпосылок, что нас допустят в этот зимний сезон, нет»

Дмитрий Дубровский считает, что FIS не допустит россиян к стартам в этом сезоне

«Наши спортсмены пока не имеют возможности выступать на международных стартах. Во второй половине сентября в Цюрихе состоятся осенние заседания комитетов FIS, куда мы не приглашены по известным обстоятельствам.

В начале октября совет FIS по итогам заседаний комитетов вынесет на повестку вопрос о продлении или прекращении отстранения. Но, откровенно говоря, каких-то предпосылок и надежд, что нас допустят в этот зимний сезон, нет.

Продолжаем готовиться внутри страны, у наших прыгунов и двоеборцев достаточно сбалансированный календарь всероссийских и международных соревнований внутри страны. Надеемся, что весной на очередном заседании совета FIS, возможно, какие-то предпосылки будут созданы для того, чтобы все-таки у нас появились шансы отобраться и поехать на Олимпиаду.

Поэтому говорить, что Игры-2026 для нас уже закрыты, я не буду», – сказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

«Ближайший сезон крайне важен с точки зрения получения олимпийских лицензий по нашим видам спорта. Пропуск еще одного сезона очень сильно осложнит завоевание полной квоты участников Олимпиады. Но даже если нас допустят в начале сезона-2025/26, то лидерам сборной России будет по силам набрать требуемое количество квалификационных очков.

Благодаря Министерству спорта России и финансированию правительства наши сборные команды готовятся в ежедневном формате, проходят тренировочные мероприятия и соревнования. Через пару недель в Сочи состоятся летние чемпионаты по нашим видам спорта, костяки команд как в прыжках на лыжах с трамплина, так и в двоеборье сохранены. Лидеры, которые заявили о себя серьезно еще в Пекине, завоевав серебряные олимпийские медали, готовятся и сохраняют мотивацию.

Но в целом хочу отметить, что мы с международной федерацией находимся в контакте, у нас хорошие рабочие отношения, которые носят сейчас, к сожалению, больше такой неформальный, неофициальный характер», – добавил Дубровский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
прыжки с трамплина
двоеборье
logoFIS
logoсборная России жен (прыжки с трамплина)
logoсборная России (прыжки с трамплина)
сборная России (двоеборье)
Федерация прыжков с трамплина и двоеборья России
logoОлимпиада-2026
Дмитрий Дубровский
сборная России жен (двоеборье)
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