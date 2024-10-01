Дмитрий Дубровский: «Продление отстранения – ожидаемое решение. Живем от сезона к сезону, шансы на допуск летом 2025 года сохраняются»

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья Дмитрий Дубровский высказался о продлении отстранения российских спортсменов от турниров под эгидой FIS.

«Это ожидаемое решение. Мы как готовились, так и продолжаем готовиться к соревнованиям внутри страны, главными из которых будут два наших международных старта – в Нижнем Тагиле и Российско-китайские игры.

Каких-то предпосылок для возвращения нет. У нас с 1 июля начались разыгрываться олимпийские лицензии, мы пока мимо Олимпиады, но пока шансы получить лицензии, не важно в каком статусе, мы еще сохраняем.

Допуск к зимнему сезону-2025/26 еще позволяет нам набрать эти очки. Далеко идущие прогнозы сложно давать. Мы живем от сезона к сезону, этот зимний международный сезон мы пропускаем, но шансы на допуск летом 2025 года сохраняются.

Понятно, что они небольшие, но мы оптимистично на это смотрим, несмотря ни на что. Мотивация у сборной достаточно хорошая с точки зрения и сохранения финансирования по линии Минспорта, и зарплат спортсменов. Стараемся сильно не унывать, быть в тонусе.

Мы находимся в тесном контакте с FIS, но он носит сугубо неофициальный характер. Несколько дней назад закончились заседания комитетов и подкомитетов FIS в Цюрихе.

Раньше мы в них всегда участвовали, сейчас нас туда не допускают, но мы оперативно получили всю информацию, касающуюся изменения правил, экипировки. Хороший контакт сохраняется.

Нам откровенно не говорят, что нужно, чтобы мы вернулись. Да, поддержка сохраняется, нам говорят, что вас не хватает, понимают, что политика диктует все условия.

Знаю, что и у тренеров сохраняются взаимоотношения с партнерами по экипировке. У нас в непростых условиях в обход санкций получается закупать инвентарь для сборных, потому что его делают только европейские компании», – сказал Дубровский.