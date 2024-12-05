Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Резцова и Казакевич выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани
«Технониколь. Гонка Чемпионов» пройдет в Рязани 4 и 5 января. Среди мужчин участие примут Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Емерхонов, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Смольский, Василий Томшин, Карим Халили.
В женский состав вошли Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Анна Сола, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.
Ожидается, что состав лыжников также будет объявлен в ближайшее время. Спортсмены разыграют призовые в размере 12 млн рублей.
В первый день соревнований пройдут четыре квалификационные гонки с раздельным стартом – у биатлонистов и лыжников. По итогам сформируют 10 эстафетных команд, которые выступят в следующий день.
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