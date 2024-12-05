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Латыпов, Логинов, Смольский, Бабиков, Резцова и Казакевич выступят в «Гонке чемпионов» в Рязани

Объявлен состав биатлонистов, которые выступят в «Гонке чемпионов» с лыжниками.

«Технониколь. Гонка Чемпионов» пройдет в Рязани 4 и 5 января. Среди мужчин участие примут Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Емерхонов, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Смольский, Василий Томшин, Карим Халили.

В женский состав вошли Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Анна Сола, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.

Ожидается, что состав лыжников также будет объявлен в ближайшее время. Спортсмены разыграют призовые в размере 12 млн рублей.

В первый день соревнований пройдут четыре квалификационные гонки с раздельным стартом – у биатлонистов и лыжников. По итогам сформируют 10 эстафетных команд, которые выступят в следующий день.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Союз биатлонистов России
сборная Беларуси
logoсборная России
logoДмитрий Лазовский
logoАлександр Логинов
logoВасилий Томшин
Кирилл Бажин
logoАнтон Бабиков
Анастасия Гришина
logoАнна Сола
logoАлександр Поварницын
logoАнастасия Шевченко
Тамара Дербушева (Воронина)
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКристина Резцова
logoИрина Казакевич
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Антон Смольский
Евгений Емерхонов
logoКарим Халили
Гонка чемпионов (Рязань)
logoЭдуард Латыпов
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