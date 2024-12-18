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Александр Большунов: «Сейчас главное – выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь»

Лыжник Александр Большунов рассказал, хочет ли побить свой рекорд по победам.

– Сейчас россиян постепенно допускают на крупные турниры в некоторых видах спорта. Верите, что лыжники уже в следующем году вернутся на международную арену?

– Здесь не могу ничего сказать. Наступит 2025 год – наверное, будет какая‑то ясность. Поживем – увидим.

– В прошлом сезоне у вас была длительная успешная серия. Есть ли цель после полноценного восстановления перебить свой рекорд из 23 побед подряд?

– Я не знаю, сколько в том году было побед. В этом году не загадываю. Сейчас главное – выбраться из того состояния, в котором я нахожусь. Отступать не собираюсь, – сказал Большунов.

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
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