Бородавко о Большунове: «Постковидное состояние – тяжелое. Никто не знает, сколько нужно времени на возвращение к прежним кондициям»
Об этом сообщил тренер Юрий Бородавко. Гонки пройдут 22-23 декабря.
– Большунов 17 декабря ездил в Нижний Новгород. Не могла ли эта поездка помешать его восстановлению после коронавируса?
– Большунов проходит восстановление от последствий коронавируса. Он практически здоров, но есть лимитирующие факторы после болезни, которые нужно устранить. Александр ездил по приглашению личных спонсоров в Нижний Новгород. У него есть социальная нагрузка.
Все идет по плану: Александр тренируется, восстанавливается. Тут нет ничего экстраординарного. Не подразумевалось, что во время восстановления он будет лежать в клинике.
– Александр будет участвовать в четвертом этапе Кубка России?
– Да, будет.
– Как оцените его состояние сейчас?
– Постковидное состояние – тяжелое. Он не может полностью выйти на свой уровень. Никто не знает, сколько здесь нужно времени на возвращение к прежним кондициям. Как только Большунов восстановится, его физическое и эмоциональное состояние пойдет в гору, – сказал Бородавко.
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