Отец Большунова о состоянии сына: «Попал он, конечно, в ковид. Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм»
Отец Большунова рассказал, что ковид не прошел для сына бесследно.
Трехкратный олимпийский чемпион перенес коронавирус перед стартом сезона.
«Болезнь – вещь непредсказуемая. Если она приходит, то не проходит бесследно. И у каждого человека она протекает по-разному. Попал он, конечно, в ковид. И болезнь за болезнью...
Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм. После любой болезни нужно время (на восстановление). В ближайшем будущем он придет в более-менее нормальную форму», – сказал Большунов-старший.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем