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Отец Большунова о состоянии сына: «Попал он, конечно, в ковид. Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм»

Отец Большунова рассказал, что ковид не прошел для сына бесследно.

Трехкратный олимпийский чемпион перенес коронавирус перед стартом сезона. 

«Болезнь – вещь непредсказуемая. Если она приходит, то не проходит бесследно. И у каждого человека она протекает по-разному. Попал он, конечно, в ковид. И болезнь за болезнью...

Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм. После любой болезни нужно время (на восстановление). В ближайшем будущем он придет в более-менее нормальную форму», – сказал Большунов-старший.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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