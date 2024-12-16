Отец Большунова о состоянии сына: «Попал он, конечно, в ковид. Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм»

Отец Большунова рассказал, что ковид не прошел для сына бесследно.

Трехкратный олимпийский чемпион перенес коронавирус перед стартом сезона.

«Болезнь – вещь непредсказуемая. Если она приходит, то не проходит бесследно. И у каждого человека она протекает по-разному. Попал он, конечно, в ковид. И болезнь за болезнью...

Теперь необходимо планомерно тренироваться, чтобы не перегружать организм. После любой болезни нужно время (на восстановление). В ближайшем будущем он придет в более-менее нормальную форму», – сказал Большунов-старший.